إتفاق بين الخزانة الأميركية وشركات النقل الجوي على مساعدة مالية تجنبها الإفلاس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّها أبرمت اتّفاقًا مع شركات النقل الجوي في البلاد، ينصّ على حصول هذه الشركات على مساعدة ماليّة حكوميّة تجنّبها الإفلاس أو تسريح موظّفين، في قطاع يعمل فيه مباشرة أكثر من 750 ألف شخص وتعرّض لضربة قاصمة بسبب وباء "كورونا".
وأوضحت في بيان، أنّ "الاتفاق وقّعت عليه 10 شركة طيران، من بينها الشركات الأربع الكبرى وهي "أميريكان إيرلاينز"، "دلتا إير لاينز"، "يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست"، الّتي كانت متردّدة في قبول المساعدة الحكوميّة خوفًا من التأميم.ونقلت عن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، إشارته إلى "أنّنا نتطلّع إلى العمل مع شركات الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيّات الضروريّة وصرف الأموال في أسرع وقت ممكن".
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