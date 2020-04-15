تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة بكورونا في ألمانيا ما يرفع إجمالي الحالات إلى 127584

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، "تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الممستجد في ​ألمانيا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفعالعدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 127584 والوفيات إلى 3254".

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