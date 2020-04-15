العدل الأميركية أعادت إلى ماليزيا 300 مليون دولار نُهبت من صندوق استثمار حكومي

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنّها أعادت إلى الحكومة الماليزية 300 مليون دولار من الأموال المنهوبة من صندوق "وان ام دي بي" الاستثماري الحكومي، بعد أن جرى تبييضها وإدخالها في النظام المصرفي العالمي.
ولفتت في بيان، إلى أنّه "إذا ما أُضيف هذا المبلغ إلى الأموال الّتي سلّمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى ماليزيا منذ حوالى عام أو ساعدتها في استعادتها، تكون واشنطن قد ساعدت كوالالمبور حتّى اليوم في استرداد أكثر من مليار دولار من الأموال والأصول المرتبطة بفضيحة صندوق التنمية الماليزي".
وهذه الأموال هي جزء من أكثر من 4,5 مليار دولار يقول محقّقون أميركيون إنّها نُهبت من صندوق الاستثمار التابع للدولة الماليزيّة، بمساعدة من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقرّبين منه.
وتشير الولايات المتحدة إلى أنّه في الفترة من عام 2009 وإلى 2015، استولى مسؤولون كبار في الصندوق مع رجل الأعمال الشاب لو تايك جو، المعروف أيضاً باسم "جو لو"، على مليارات كانت مخصّصة في الأصل لتمويل استثمارات الدولة.وقدوضعت وزارة العدل الأميركية يدها على معظم أصول لو، من ثمّ قامت بتسييلها بهدف إعادة الأموال إلى ماليزيا.
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