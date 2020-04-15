ذكرت مصادر سياسيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لمّح إلى أنّه متفائل بوصفة "​صندوق النقد الدولي​" للخروج من الأزمة، استنادًا إلى معطيات لديه بأنّ "صندوق النقد" سيتساهل في مقترحاته الّتي لن تشكّل إحراجًا ل​لبنان​، ذلك أنّ "صندوق النقد" يتفهّم وضع لبنان خصوصًا بعد أزمة "كورونا"، ولا شروط لديه تحرج لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: بري لمّح إلى أنه متفائل بوصفة صندوق النقد للخروج من الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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