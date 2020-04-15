الصحة المكسيكية: تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و74 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في ​المكسيك​، في بيان، أنّ "البلاد سجّلت 385 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و74 وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة و406 وفيات".

وكان قد ذكر نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، في تصريح صحافي يوم أمس، أنّ "المكسيك سجّلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5014 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 332". وأشار إلى أنّ "من المرجّح أنّ عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك".