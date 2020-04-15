حاكم ولاية ريو دي جانيرو يعلن إصابته بكورونا

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ريو دي جانيرو: أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويلسون ويتزل الثلاثاء أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنًا سكان العاصمة الاقتصادية الثانية للبلاد إلى أّنه سيواصل عمله من مقرّ إقامته الرسمي.

قال ويتزل (52 عامًا) في شريط فيديو بثّه على حسابه في موقع تويتر "لم أشعر أنّي على ما يرام منذ الجمعة. لقد طلبت إخضاعي لفحص كوفيد-19، واليوم حصلت على النتيجة، وهي إيجابية".

أضاف "لقد أصبت بحمّى وبألم في الحلق، وفقدت حاسّة الشمّ. الحمد لله، اليوم أشعر بأنّني بحالة جيّدة، وسأستمرّ في العمل، مع الالتزام بالقيود (على التنقّل) وبالتوصيات الطبيّة".

أتت هذه التغريدة غداة إعلان الحاكم مساء الإثنين تمديد إجراءات الحجر في ولايته، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حتى 30 أبريل.

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ختم الحاكم رسالته المصوّرة بمناشدة سكان الولاية ملازمة منازلهم. وقال "أطلب مجدّدًا من الجميع ملازمة منازلهم، لأن المرض كما تلاحظون لا ينتقي ضحاياه، ويتفشّى بسرعة".

بلغت الحصيلة الرسمية للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ في ولاية ريو 3140 شخصًًا، توفي منهم 224، في حين بلغت الحصيلة الإجمالي في البرازيل بأسرها 25.262 إصابة، بينها 1532 وفاة.



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