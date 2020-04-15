اليوم.. بدء موسم توريد القمح في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الأربعاء، بدء موسم توريد القمح، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل الوزارة، وجه بمتابعة عملية استلام الأقماح مع بداية أول يوم في توريد، وضرورة تشديد اللجان المشكلة للاستلام بالتدقيق جيدًا في درجة نظافة الأقماح طبقًا للشروط المعلنة الخاصة بعملية الأستلام.



وكان وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، المحاسب عماد عبد الغني حبيب، أكد أنه جرى تجهيز 22 موقعًا لأستلام الأقماح فيه، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وكل موقع استلام يضم لجنة مكونة من 5 أفراد تضم مندوبين من التموين، والزراعة، وسلامة الغذاء، والجمعية القبانية، وأمين الشونة.

وقال حبيب إن الأسعار المحددة للاقماح في موسم استلام القمح الجديد، وطبقًا لدرجة النظافة 700 جنيهًا للطن درجة نظافة 23.50 %، و685 جنيًها للطن درجة نظافة 23%، و670 جنيهًا للطن درجة نظافة 22.50 %.