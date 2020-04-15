كورونا في آخر 24 ساعة| أعلى حصيلة إصابات في مصر ورقم قياسي جديد للوفيات في أمريكا واكتشاف فيروسات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ارتفعت حصيلة الإصابات في مصر لتسجل 160 حالة في آخر 24 ساعة، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، وتجاوزت أعداد الوفاة في فرنسا حاجز الـ 15 ألف وفاة، وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز الاحداث المتعلقة بفيروس كورونا في مصر والعالم فيما يلي:
الصحة: 160 إصابة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة
الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بسبب كورونا
علماء هنود يكتشفون فيروس كورونا لدى نوعين من الخفافيش
فيروس كورونا: علاج للسرطان قد يفيد المصابين بـ"كوفيد-19"
فلسطين: 288 إصابة بكورونا في البلاد و41 في القدس المحتلة
وزير النقل يشهد مبادرة توزيع 400 ألف كمامة بالمجان على ركاب المترو
البحرين: حالة وفاة و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الأرقام مرشحه للزيادة".. لجنة مكافحة فيروس كورونا: المجتمع يتعامل بإهمال مع المرض
"قمح وزيت وسكر".. وزير التموين يستعرض نسب الاحتياط من السلع الغذائية
"الصحة الروسية": "كورونا" يتطاير في الهواء لـ4 أمتار ولمدة تصل لـ3 ساعات
الإيطالي للإحصاء: أكثر من نصف العمالة نشطة رغم الإغلاق
الإفتاء: إفطار الطواقم الطبية المُتصدين لكورونا مخافة الضرر جائز شرعا
ترامب: لقاح كورونا ربما يأخذ عامًا ونعسى لإيجاد دواء لعلاج هذا الوباء
الأردن: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 397 بعد تسجيل 6 إصابات
إيطاليا: 602 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هل يعيش فيروس كورونا على الفاكهة والخضروات وعربات التسوق؟
بلد "الزحمة" و"أكل العيش".. لماذا يصعب تطبيق "التباعد الاجتماعي" في مصر؟
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