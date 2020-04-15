"حسم 2 ولواء الثورة ومعارضة أحمد الفيشاوي".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم على 4 متهمين بالتزوير والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بأحد البنوك

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "م. م" موظف مبيعات، و"ه. م" مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"ش. ص"، و"و. ك".

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي "كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير، وكشف حساب للشاهدة الخامسة"، منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات، بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق المتهم الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات، وتمكنوا من الاستيلاء على 3 ملايين و680 ألف جنيه، من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال، بأن استعملا طرقًا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

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معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.

النزاع الأسري الطويل أمام المحاكم الذي بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر.

محاكمة 217 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تستكمل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية لواءالثورة عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة حسم الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.