بالخطوات.. التعليم تعلن شروط التقديم للحصول على منحة لدراسة الدكتوراة بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المنح المقدمة من السفارة الهندية لدراسة الدكتوراة للعام الأكاديمي 2020/2021. وشددت الوزارة على أنه سيتم الاخذ في الاعتبار فقط باستمارات التقدم، من خلال الموقع. وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها في راغبي الحصول علي الدكتوراة العلمية للاستفادة من المنحة، وجاءت كالتالي: _ اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدث بإجادة تامة.

_ السن بالنسبة للحصول علي درجك الدكتوراة بحد أدني 45 عام.

_ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

_ اجتياز اختبار توقيع الكشف الطبي والنفسي بإحدي مستشفيات القوات المسلحة.

_ أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

_ ألا يكون قد سافر أو حصل علي منحه او حصل علي بعثات تدريبية من الوزارة.

_ ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

_ عدم الحمل بالنسبة للسيدات.

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجراءات المطلوبة للتقديم في المنحة كالتالي:

_الحصول علي استمارة التقدم للالتحاق والتسجيل بهذة المنحة الدراسية من خلال الموقع الالكتروني التالي:

Http://a2ascholarship.jeer.gev.in

_ بعد التسجيل والتقدم بنجاح on line يتعين إرسال نسخة ورقية مترجكمة باللغة الانجليزية من المستندات والشهدات الحاصل عليها المتقدم الي سفارة الهند بالقاهرة وذلك في موعد اقصاه 10 يوليو.

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