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إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل الثلاثاء إصابته بفيروس .

وأضاف ويتزل في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت علىى النتائج".

وتابع أنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.

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يشار إلى أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من خطورة الفيروس ورفض توصيات التباعد الاجتماعي.

في المقابل، حث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وقال: "المرض لا يميز وينتشر بسرعة".

وأصيب 3410 أشخاص في الولاية بالفيروس حتى الآن وتوفي 224 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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