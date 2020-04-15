اليابان تطالب بالحد من التنقل لوقف كورونا

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا اليوم الأربعاء، إنه يجب على اليابانيين فعل كل ما في وسعهم للحد من التعامل مع الآخرين بنسبة 70 في المئة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة ستبحث طلب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم تقديم 100 ألف ين (933.45 دولار) لكل شخص بعد إقرار الموازنة الإضافية للمساعدة في التخفيف من تبعات انتشار الفيروس على العائلات والشركات.