إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بكورونا

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف ويتزل 52 عاماً، في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت علىى النتائج".
وتابع أنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.
وحث ويتزل البرازيليين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وقال: "المرض لا يميز وينتشر بسرعة".
وأصيب 3410 أشخاص في الولاية بالفيروس حتى الآن وتوفي 224 شخصا.
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