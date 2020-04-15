شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: يجب الحد من التعامل مع الآخرين 70% لوقف انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن الحكومة ستبحث طلب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم تقديم 100 ألف ين (933.45 دولار) لكل شخص بعد إقرار الموازنة الإضافية للمساعدة في التخفيف من تبعات انتشار الفيروس على العائلات والشركات.
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