الجمهورية: دفعة من فحوص الـ"PCR" ستصل اليوم من الصين لبدء الاختبارات العشوائية بمختلف المناطق

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "قرار تعليق الرحلات الجويّة ل​لبنان​يّين المغتربين العدئين إلى لبنان، لمدّة أسبوعين، لم يأتِ على خلفيّة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف اللبنانيّين القادمين من الخارج الّذي اعتُبر معدّلًا مقبولًا، إنّما لإفساح المجال أمام الاختبارات العشوائيّة الّتي ستحصل في مختلف المناطق اللبنانية".

وأوضحت أنّه "تَقرّر أن تبدأ هذه الاختبارات في 3 محافظات رئيسية هي: عكار و​الشمال​ و​البقاع​، حيث سيُعطى لكلّ محافظة 500 فحص "PCR" يوميًّا على مدى أسبوع، ومن المتوقَّع أن تصل دفعة من هذه الفحوص اليوم عبر طائرة ​مساعدات​ خاصّة قادمة من ​الصين​، تحمل 3000 فحص "PCR" و200 ميزان حرارة سيتمّ توزيعها، بحيث يصبح مخزون الـ"PCR" لدى ​وزارة الصحة العامة​ 15000".

ولفتت إلى أنّ "الهدف من هذه الحملة هو معرفة العدوى المجتمعيّة وتحديد نسبة الوباء في كلّ منطقة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات أكثر تشدّدًا، ولكي يتسنّى للطواقم الطبيّة والفرَق الموجودة على الأرض تنفيذ خطّة ​الحكومة​ ل​عودة اللبنانيين​ من الخارج كي يرتاحوا ويتّبعوا اجراءات الوقاية والحجر".

وفي معلومات "الجمهورية" أيضًا أنّ "لجنة المغتربين لم تتّخذ قرارًا بفتح الحدود بين ​لبنان وسوريا​، وأبقت على الحدود البريّة مقفلة أقلّه لمدّة 14 يومًا، وهو تاريخ تعليق الرحلات الجويّة".