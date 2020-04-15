جابر: اقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو الى التراجع عن هذه الخطوة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى ان "​الحكومة​ تأخرت في تقديم المساعدات"، مضيفاً: "منذ ثلاثة اسابيع وهم في حيرة في ما يمكن وضعه في السلة ومن ثم أتت فكرة توزيع ​المال​ وكانت الحيرة في موضوع الدفع النقدي الى ان حصل ما حصل".

ورأى في حديث صحفي، بأن "المشكلة تكمن في ان الجوع لا ينتظر"، واشاد بالقطاع الأهلي وبجهود الميسورين في عدد من المناطق الذي وعلى الرغم الوضع الصعب قدم المساعدات وكان ليقدم الكثير لولا مشكلة الدفع النقدي للبضائع، محذرا من تفاقم الوضع في الفترة المقبلة جراء خسارة الناس لوظائفها، متوقفا في هذا الشأن عند تعاميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول الزام المودعين الصغار بسحب اموالهم، ويقول: "إن اقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو الى التراجع عن هذه الخطوة، اذ قد يكون المودع ورث شيئا او حصل على اموال غير متوقعة"، مشيرا الى ان "المطلوب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة الى ​الزراعة​ وتشجيع الصناعات التي يمكن ان تحل مكان تلك التي نستوردها".