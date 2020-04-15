الفرزلي: قوانين الجلسة العامة تتضمن قانون العفو وتشريع زراعة الحشيشة ومكافحة الفساد

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث صحفي، الى ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه في هيئة مكتب مجلس النواب للجلسة العامة يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في اللجان النيابية، ابرزها قانون العفو، وتشريع زراعة الحشيشة، ومشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل الحراك الشعبي وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة.
وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.
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