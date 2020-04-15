الفرزلي: قوانين الجلسة العامة تتضمن قانون العفو وتشريع زراعة الحشيشة ومكافحة الفساد

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في حديث صحفي، الى ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه في هيئة مكتب مجلس النواب للجلسة العامة يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في ​اللجان النيابية​، ابرزها قانون العفو، وتشريع ​زراعة الحشيشة​، ومشروع قانون ​مكافحة الفساد​، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل ​الحراك الشعبي​ وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة.

وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.