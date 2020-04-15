عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سيوجّه كلمة إلى اللبنانيّين غدًا يتحدّث فيها عن أزمة "​كورونا​" وخطّة الإصلاح المالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: دياب سيوجه كلمة للبنانيين غدا يتحدث فيها عن "كورونا" وخطة الإصلاح المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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