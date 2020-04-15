الجمهورية: البحث انطلق عن بدائل للهيركات وهناك مسعى جدي لتشكيل تحالف للتصدي لأي اقتطاع من أموال المودعين

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "البحث انطلق عن بدائل للـ"هيركات"، وأنّ هناك مسعى جديًّا لتشكيل نوع من تحالف عابر للكتل السياسيّة للتصدّي لأيّ احتمال للاقتطاع من أموال المودعين، وفي المقابل طرح بدائل للـ"هيركات" على ​المجلس النيابي​".

ولفت مشارك بارز في هذه المبادرة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "البدائل موجودة، وأنّ أي خطّة ستُطرح يجب أن ترتكز على إحصاء جدّي ورسمي لموجودات الدولة و"مصرف ​لبنان​" و​المصارف​ قبل الشروع في أي إجراء تنفيذي"، مركّزًا على أنّ "الإكتفاء برفض الـ"هيركات" يبقى ناقصًا ما لم يُطرح شيء بديل، وأنّ على الدولة أن تتحمّل المسؤوليّة الأكبر، وأن تتشارك مع "​مصرف لبنان​" والمصارف و​المالية العامة​، لإنتاج الحلول وليس مصادرة أموال الناس، لأنّها ترتكب بذلك مخالفة دستوريّة أوّلًا، وتقضي على أي إمكانيّة لاستعادة الثقة بلبنان وبالنظام المالي والمصرفي، إضافة إلى أنّها تدمّر ما بقي من اقتصاد؛ وبذلك يصبح خيار الـ"هيركات" المرفوض خيارًا انتحاريًّا".