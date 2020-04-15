كنعان دعا لتكوين تحالف نيابي لمواجهة أي محاولة للمس بالودائع: ندعم بدء المفاوضات مع صندوق النقد

لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، إلى أنّ "موقف تكتل "​لبنان​ القوي" من الخطة الإنقاذية المطروحة على طاولة ​مجلس الوزراء​، يَنطلق من وجوب أن تتضمّن الإصلاحات الّتي لطالما أوصينا الحكومات بها في ​لجنة المال والموازنة​ والّتي يحتاج إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة به كأولويّة مطلقة. أمّا الحدّ الثاني فهو حماية ودائع اللبنانيّين وعدم تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانيّة بمعالجة الهدر والعجز، وتمويلهما بالشكل القانوني والسليم وإلغاء المحاسبة لعقود من الزمن".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "هذه الخطّة لا تزال مسودة، وسيكون موقفنا منها عندما تصبح نهائيّة مرتكزًا على مدى احترامها للحدين السابق ذكرهما". وعمّا يتردّد عن توجّه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يُعرف بالـ"هيركات - haircut"، شدّد على أنّ "لا أمر واقعًا يفرض بهذه القضيّة الحسّاسة جدًّا إلّا بقوّة القانون، والقانون يجب أن يمرّ في ​المجلس النيابي​. وأنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنيّة مباشرةً به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع، والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة و"​مصرف لبنان​" و​المصارف​ مرورًا بـ"​صندوق النقد الدولي​"، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه".

وعمّا إذا كان تكتل "​لبنان القوي​" يؤيّد انطلاق المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، أكّد كنعان "أنّنا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحّدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات، كما يحصل اليوم مع وباء "​كورونا​" وتداعياته الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخاصّةً أنّ لبنان عضو فاعل في منظّمات ​المجتمع الدولي​ والتزَم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد"، مبيّنًا أنّ "بالتالي، من حقّه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول، ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الإنهيار العالمي".

وأشار إلى أنّ "الدور الحالي للمجلس النيابي هو دور الحارس للدستور ولحقوق الناس وجنى عمرهم، كما الحفاظ على هويّة ​الاقتصاد اللبناني​ الحرّ ونظامنا الديمقراطي"، منوّهًا إلى أنّه "على كل حال، سيكون لنا قريبًا كلام وحركة تصاعدية في هذا المجال". وعن المخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان، وبخاصّة بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب "كورونا"، ذكر كنعان، أنّ "العالم كله بات قنابل موقوتة، لذلك من الضروري جدًّا أن نولي الشأن الاجتماعي الأولويّة المطلقة".

كما رأى أنّ "وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ وفريق الوزارة أبلى بلاءً حسنًا باعتراف الجميع، وشكّل نموذجًا للعمل الجدّي والمسؤول في مواجهة أزمة "كورونا"، مركّزًا على أنّ "هذا برأيي ينسحب أيضًا على طريقة معالجة ملف المغتربين حتّى الآن. لكن في هذا الإطار، لا بدّ من الإشارة إلى الخطر الّذي يداهم ​المستشفيات​ والّذي يحتاج إلى خطوة استباقيّة من قبل الحكومة ككل".