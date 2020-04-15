عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، بموضوع مواجهة منقطة بشري لفيروس "كورونا" المستجد، أنّ "رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ تواصل مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​، وكذلك كان تواصل بين جعجع ووزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في شأن منطقة بشري، علمًا أنّ هذا التواصل هو الأوّل منذ استلام دياب وفهمي مهامهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: جعجع تواصل مع دياب وفهمي بشأن منطقة بشري للمرة الأولى منذ استلامهما مهامهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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