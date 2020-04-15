الصين تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا و46 إصابة خلال الـ24 ساعة

أعلنت ​الصين​ عن تسجيل حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، إضافة إلى إصابة 46 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت ​لجنة الصحة​ الوطنية فى الصين أنها تلقت ​تقارير​ عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء، من بينها 36 حالة وافدة من الخارج، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها اليومي الصادر اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 10 ​حالات​ محلية جديدة، من بينها 8 حالات في مقاطعة هيلونج جيانغ وحالتان في مقاطعة جوانج دونج، كما تم تسجيل حالة وفاة في مقاطعة هوبي، و11 حالة جديدة مشتبه فيها من بينها 10 حالات وافدة وحالة واحدة فى مقاطعة لياونينج في البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.

وبلغت مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الصين حتى الأربعاء 82,295 آلف حالة، وسجلت 3342 حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى ​العالم​ إلى أكثر من مليوني شخص، وسط تزايد كبير في أعداد الإصابات والمصابين بهذا الفيروس المستجد، حيث أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت مليوني إصابة حول العالم.

