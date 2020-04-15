غوتيريش رداً على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية

انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​ بشدّة قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مساء الثلاثاء تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبراً أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء "كوفيد-19".

وقال غوتيريس في بيان "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

وإذ قال الأمين العام إنّه سيأتي لاحقاً الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين ب​الأزمة​"، شدّد على أنّ "الحقائق نفسها يمكن تفسيرها بشكل مختلف من قبل كيانات مختلفة".

وفي بيانه الذي اتّسم على غير عادة بنبرة حادّة، قال الأمين العام للأمم المتّحدة إنّه "عندما سنطوي، في نهاية المطاف، صفحة هذا الوباء، سيكون هناك وقت للعودة بشكل كامل لفهم كيف أمكن لهذا المرض أن ينشأ وأن ينشر دماره بمثل هذه السرعة في جميع أنحاء العالم". وأضاف "الدروس المستفادة ستكون ضرورية لإدارة تحديات مماثلة بفعالية، إذا ما ظهرت في ​المستقبل​ لكن هذا ليس الوقت لذلك". وتابع "كما قلت من قبل، الآن يجب أن يكون الوقت لاتّحاد ​المجتمع الدولي​ كي نعمل معاً بتضامن لوقف هذا الفيروس وتداعياته المدمّرة".

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وأتى بيان غوتيريس بعيد إعلان ترامب أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وإذ وجّه الرئيس الأميركي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة الأممية، قال إنّ "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل ​منظمة الصحة العالمية​ وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون ​دولار​.