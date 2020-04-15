شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب مساواة أخصائى التحاليل الطبية بالأطباء فى بدل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، فى شأن مساواة أخصائى التحاليل الطبية بالأطباء فى بدل العدوى.

وقال البلتاجى فى طلبه، إن الكيميائى أخصائى التحاليل الطبية المتعاقد مع هيئة التأمين الصحى يعانى من تدنى الأجر الذى يحصل عليه فيتقاضى أثنى عشر جنيها فى الساعة، ويعمل أربع ساعات يوميا، ويصل صافى دخله بعد الاستقطاعات 900 جنيه، وليس له إجازات أو حوافز أو مكافأت.

Advertisements

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دخل الكيميائى غير متناسب مع ارتفاع مخاطر المهنة لاسيما، وأنه يتعامل مع الكثير من الأمراض مثل الإيدز وفيروس سى، ومؤخرا فيروس كورونا، فهو الذى يقوم بتشخيص الأمراض أو دراسة طرق الوقاية منها عن طريق الاعتماد على التحاليل التى تتم فى المختبر.

وفى هذا الإطار، طالب رضا البلتاجى، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الصحة والسكان فى شأن تثبيت ومساواة أخصائى التحاليل الطبية بزملائهم الأطباء فى بدل العدوى الذى أقره رئيس الجمهورية مؤخرا فى ظل أزمة كورونا، حيث أنهم معرضون للخطر مثلهم مثل الأطباء.