قصة مأساوية.. طبيبة تخسر حضانة ابنتها لمساعدتها مرضى كورونا

وكان زوج الطبيبة السابق إيريك غرين، الذي يتشارك مع الأم حضانة الطفلة، قد طلب من القاضي حماية الطفلة من أمها، وقرر القاضي برنارد شابيرو أنه يجب وقف حضانة الأم للطفلة لأنها تشكل عليها خطرا كبير، وتسليمها لحضانة والدها.ورفع محامي الطبيبة غرين طلب استئناف على أمل إلغاء قرار القاضي شابيرو.

وقالت الطبيبة تيريزا غرين، 39عاما: "لقد حرمني من طفلتي بصورة ظالمة. وصعقت أن يسمح النظام القضائي الأميركي بحدوث مثل هذه الأمور".

أضافت أنها تتخذ كل الاحتياطات كي تظل بعيدة عن الإصابة بالمرض، وتفحص نفسها مرار وهي خالية من الفيروس.

وقال بول لينوف محامي الأب إيريك، إن هذا الإجراء مؤقت ومن ثم سيسمح لها بحضانة ابنتها، مضيفاً: "نحن نحترم الدكتورة غرين ونقدر عملها، وجميع العاملين في الرعاية الصحية هنا في فلوريدا والعالم أجمع".



ومن جانبه، قال اتحاد العاملين في المجال الطبي إنه يعتقد بأن العاملين في المجال الطبي يجب أن يظلوا مع عائلاتهم طالما أنهم ياخذون الاحتياطات المناسبة لمنع انتقال عدوى الفيروس للآخرين.