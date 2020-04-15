شكرا لقرائتكم شاهد ترمب يذكر اليوم الأكثر رعباً في حياته بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي أمس عن "كورونا" المستجد، وموقفه من منظمة الصحة العالمية، أن "اليوم الأكثر رعباً في حياتي، كان حين أخبرني فريقي قبل شهر، وبعد اجتماعات طويلة، أننا لا نملك ما يكفي من أجهزة تنفس، ونحتاج إلى 130 ألف جهاز.. نحتاج إلى مئات الآلاف من الأجهزة" لمكافحة الوباء.

ذكر أيضاً، أنه أصدر تعليماته لمساعديه وموظفيه بعد معرفة النقص بأجهزة التنفس "للتحرك بسرعة في محاولة لتقنين وتوزيع الأجهزة على من هم بأمس الحاجة إليها" وفقاً لما نسمعه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهو يتحدث عن شعوره "باليوم المرعب" من الفيروس الذي سجل 600 ألف إصابة حتى الآن في الولايات المتحدة، وأحدث فيها أكثر من 25 ألف وفاة، أي ما يعادل نكبة استمرت شهراً، وسقطت فيها 100 طائرة ركاب مدنية على مراحل كمعدل.

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وقال ترمب: "كنت أعلم أن الولايات لم تكن مستعدة (..) وأن كل من يحتاج إلى جهاز تنفس، ولا يحصل عليه، سيموت (لذلك) أمرت فريقي بتحريك السماء والأرض للتأكد من عدم حدوث ذلك"، وفقاً لتعبيره في معرض إلقائه باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعدم وجود رقابة كافية في الماضي، وفي معرض هجومه على حكام ولايات من المحافظين أمطروه بمطالب مالية فوق طاقة إدارته وعدم استعدادها لتلبيتهم في ظل الجائحة "الكورونية" الحالية.

تابع وذكر، أن لدى الولايات المتحدة غرفاً للعناية المركزة أكثر من أي دولة أخرى، ولديها 60 ألف جهاز تنفس غير مستخدم حالياً، سوف يتم إعارتها لمستشفيات في مناطق تحتاج إليها، وأن "المعركة ضد كورونا مستمرة"، مضيفاً أن هيئة الدواء والغذاء الأميركية صرحت بإجراء اختبارات على فحص اللعاب للتوصل إلى عقارات تساهم فى مواجهة الوباء.