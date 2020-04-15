الصحة المغربية: تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1888 حالة

ذكر مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​، محمد اليوبي، أنّه "تمّ تسجيل 125 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي في المغرب إلى 1888 إصابة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 217 حالة، بعد تماثل 14 حالة جديدة للشفاء"، لافتًا إلى أنّ "هذه المعطيات بخصوص الحالات المسجّلة تظلّ ثابتة حسب السن والجنس والنسب المئوية والتوزيع الجغرافي، مع ملاحظة زيادة مستمرّة في عدد الحالات المسجّلة محليًّا مقارنةً مع تلك الوافدة مع بداية انتشار الوباء بالمغرب".