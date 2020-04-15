ذكر مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنّه "تمّ تسجيل 125 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي في المغرب إلى 1888 إصابة".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 217 حالة، بعد تماثل 14 حالة جديدة للشفاء"، لافتًا إلى أنّ "هذه المعطيات بخصوص الحالات المسجّلة تظلّ ثابتة حسب السن والجنس والنسب المئوية والتوزيع الجغرافي، مع ملاحظة زيادة مستمرّة في عدد الحالات المسجّلة محليًّا مقارنةً مع تلك الوافدة مع بداية انتشار الوباء بالمغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المغربية: تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1888 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.