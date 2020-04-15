إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بنما إلى 3574 مع تسجيل 100 وإصابتين

كشفت وزارة الصحة في بنما "أنّها سجّلت 100 وإصابتين جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3574"، مفيدةً بـ"تسجيل حالة وفاة أُخرى، ليرتفع عدد الوفيات إلى 95".
وكانت قد أعلنت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إحصاء 1923390 إصابة بفيروس "كورونا" في العالم منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي، أكثر من نصفها في أوروبا (973087)، مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة الأميركية"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 11:00 (ت. غ) من قبل ظهر يوم أمس الثلثاء استنادًا إلى مصادر رسميّة.
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