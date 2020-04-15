بهية الحريري تمنت على فهمي السماح بفتح المدينة الصناعية بصيدا ضمن شروط التعبئة العامة

أجرت النائبة بهية الحريري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وتمنت عليه السماح لأصحاب المهن والمؤسسات والمصالح في المدينة الصناعية في صيدا بفتح محلاتهم في أوقات محددة من النهار، مع التزامهم شروط التعبئة العامة واجراءات الوقاية اللازمة في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وذلك نظرا لانعكاس تداعياته المباشرة وغير المباشرة سلبا على هذا القطاع الذي يعاني أساسا من ركود غير مسبوق ولكون اصحاب هذه المصالح لا يملكون بديلا عنها كمصدر كسب لتأمين معيشة عائلاتهم في الأيام العادية فكيف بهم في زمن الحجر والأزمة المالية.
من جانبه، وعد فهمي الحريري "خيرا في هذا الخصوص".
من ناحية أخرى، بحثت الحريري الموضوع نفسه هاتفيا مع محافظ الجنوب منصور ضو، حيث تم التطرق الى بعض الشؤون الحياتية في المدينة.
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