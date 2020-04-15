سقوط امرأة فلسطينية من الطابق الرابع من احدى الابنية في جبل البداوي

أفادت معلومات صحافية عن سقوط امرأة فلسطينية في العقد الرابع من العمر من الطابق الرابع من احدى الابنية في جبل البداوي، ووضعها الصحي حرج.
وحضرت على الفور سيارة للصليب الأحمر نقلتها الى احدى مستشفيات طرابلس. كما حضرت دورية من الجيش عملت على إبعاد الناس، فيما باشرت عناصر درك فصيلة البداوي التحقيق مع والدها لمعرفة كيفية وأسباب سقوطها.
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