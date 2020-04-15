ترامب يعلن "تعليق التمويل" الأميركي لمنظمة الصحة العالمية

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في ​البيت الأبيض​ بشأن تطوّرات وباء "كوفيد-19" في البلاد "إنني اليوم آمر بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دور ​منظمة الصحة العالمية​ في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ".

وإذ وجّه الرئيس الأميركي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة الأممية، قال إنّ "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء. وأضاف "في ظلّ تفشي جائحة كوفيد-19، لدينا مخاوف عميقة بشأن ما إذا كان كرم أميركا قد استُخدم على أفضل نحو ممكن".

والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية وقد دفعت لها العام الماضي 400 مليون ​دولار​.