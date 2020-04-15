شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب إغلاق كامل لمناطق الأسواق العشوائية لمنع الزحام والتكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب، موجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الجادة والحازمة ضد الأسواق العشوائية في المحافظات، والتي تشهد العديد من الزحام للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد مشاهد الزحام في العتبة وغيرها، وإتخاذ إجراء قوى تجاه هؤلاء بإغلاق هذه الأماكن وتكثيف الرقابة عليها في تلك الفترة.

وأضاف أمين دينية البرلمان لـ"الخليج 365"، أن مشهد الزحام في العتبة والحسين لم يكن هو مشهد فردى بل تشهده العديد من المحافظات، وهو ما يتطلب وقفة حقيقة وصارمة تجاه تلك المخالفات المستمرة، إضافة إلى تشديد العقوبات ضد كل من يحاول أن يخالف قرارات الحكومة، وهذا دور تنفيذى يتطلب تحرك جاد من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء لوقف هذه الأزمة التي تلوح بالبلاد نتيجة الزحام المتكرر.

وشهدت عدد من الأسواق في المحافظات ازدحام وإقبال كبير من المواطنين، دون مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث شهد سوق العامرية غربا والمندرة شرق الإسكندرية ازدحاما من المواطنين، وإقبال كبير، ولم يراع الباعة داخل السوق المسافات المتباعدة التى وضعتها الدولة لمنع والحد من انتشار الفيروس، كما لم يراع المواطنين أو الباعة ارتداء الكمامات الواقية.