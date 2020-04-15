شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأميرية يكشف: الاشتباكات استمرت أكثر من 5 ساعات.. والإرهابيين استأجروا الشقة من مالكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، إن إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية فى القاهرة، استمرت لما يزيد على 5 ساعات مُتصلة، لافتا إلى أن المناوشات بدأت فى تمام الساعة 3:30 عصر الثلاثاء، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابى.

وأوضح عبد الغنى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قوات الأمن ناشدت المواطنين البقاء فى منازلهم وإغلاق النوافذ والبلكونات حتى لا يُصاب أحدٍ بأى أذى.

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وأضاف عبد الغنى أن هذا المربع السكنى من الأميرية يمتاز بالهدوء، وأن سُكانه من أبناء الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن المجموعة الإرهابية التى تم ضبطها اليوم من قبل قوات الأمن والتعامل معها ليسوا من سكان المنطقة، وأنهم استأجروا الشقة من مالكها وهو أحد سكان المنطقة الأصليين.