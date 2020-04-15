شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الوطنى للشباب يعزي الشعب المصري في وفاة المقدم محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المؤتمر الوطني للشباب بخالص التعازي للشرطة المصرية وأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي قدم روحه الغالية فداء للوطن، خلال مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية. Advertisements وثمن المؤتمر الوطني للشباب، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جهود وتضحيات أبناء الوطن البواسل، الذين يدافعون عن أمن الوطن وسلامته، ولا يبخلون بحياتهم في سبيل الدفاع عن أمنه واستقراره. ووجه المؤتمر تحية تقدير واعتزاز لكل أبطال الشرطة، داعياً الله أن يلهم أسر شهداء الواجب الوطني الصبر والسلوان.

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