6 تنبيهات هامة من "التعليم" بشأن مشروعات الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات هامة للمديريات التعليمية بشأن المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي جميع المدارس بالإلتزام بالتعليمات التالية:

- عدم تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور والطلاب نظير رفع الأبحاث علي المنصة الإلكترونية edmodo.

_ عدم تسليم البريد الإلكتروني للمدرسة لأي جهة خارجية مع اعتبار البريد الإلكتروني للمدرسة وأكواد الطلاب وأكواد الفصول الافتراضية سرية للغاية، ولا يجوز نشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

_ إلتزام مسئول المنصة بعمل الفصول الافتراضية داخل كل مدرسة ورفع الأبحاث للطالب.

_ متابعة رفع الأبحاث للطلاب علي المنصة من داخل المدرسة وعدم التعامل مع أي جهة خارجية.

_ التنبيه علي الطلاب بعدم التعامل مع أي جهة خارجية لعمل الابحاث أو رفعها علي المنصة، أو توجيه الطلاب وأولياء الأمور التعامل مع جهة خارجية لعمل الأبحاث ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية علي الفور حيال من يخالف ذلك.

_ متابعة جميع المكتبات أو الكيانات التي يقع في نطاق الادارة التعليمية، وإذا ثبت عمل مشروعات بحثية خاصة لطلاب بمقابل مادي يتم علي الفور التنسيق مع الوحدات المحلية وقسم الشرطة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.