جثث وسلاح وفوارغ".. أخر مشاهد من ليلة "عزبة شاهين" الدامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأميرية.

ونشرت وزارة الداخلية، عدد من الصور يوثق لحظات ما بعد المداهمة والسيطرة على عناصر الخلية الإرهابية، بعد تبادل لإطلاق النار استمر لمدة 4 ساعات عاش خلالها أهالي منطقة عزبة شاهين ساعات عصيبة من الرعب والذعر قبل أن تتمكن قوات مكافحة الإرهاب من قتل المتهمين.

وظهر من خلال الصور مشاهد لجثث المتهمين وعدد من الأسلحة التي كانوا يستخدمونها في إطلاق النيران على قوات الشرطة وعدد من فوارغ الذخيرة، فيما ظهر أيضا قطع من الملابس المموهة التي كان يستخدمها المتهمين.

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وذكرت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة.

وأضافت: تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية بحوزتهم؛ 6 بنادث آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضح البيان أنه تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.