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مريض بـ«كورونا» يهرب من المستشفى.. ماذا فعلت بلغاريا ؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن مريض بـ«» يهرب من المستشفى.. ماذا فعلت بلغاريا ؟ والان نبدء بالتفاصيل

عزلت بلغاريا قرية بأكملها، بسبب فرار مريض يعاني من "كوفيد 19-"، كورونا المستجد، من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج وعودته إلى قريته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن الرجل، 58 عاما، الذي يعاني أيضا من شكل حاد من مرض السكري، استقل سيارة أجرة من المستشفى جنوبي بلغاريا إلى مسقط رأسه بقرية بانيشيريفو، أمس الثلاثاء.

وأمر وزير الصحة كيريل أنانييف بإخضاع القرية للحجر الصحي 14 يوما على الفور. وعثرت الشرطة على الرجل في منزله بالقرية. وتمت إعادته إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وسجلت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، 713 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس، كما سجلت 35 حالة وفاة و81 حالة تعافي.

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