مسلحون يعترضون سفينة قرب مضيق هرمز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أفادت منظمة التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين صعدوا على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ قبالة سواحل إيران قرب مضيق هرمز الحيوي، قبل أن تعلن لاحقاً "الإفراج عن السفينة". السفينة "ترفع علم هونغ كونغ"، وجميع أفراد الطاقم الـ 22 الذين كانوا على متن الطائرة صينيونولم يقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، ولا المسؤولون الإيرانيون على الفور بالحادث بالقرب من ساحل رأس الكوح الإيراني. ويأتي الحادث بعد تحذير شركة استخبارات بحرية خاصة من حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق الذي تمر فيه خمس تجارة النفط حول العالم. كذلك، يأتي الحادث وسط أشهر من التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن شهدت هجمات على ناقلات نفط. مسلحون وكانت منظمة التجارة البحرية البريطانية أفادت في تحذير مساء الثلاثاء أن "مسلحين صعدوا إلى السفينة بينما كانت ترسو" بالقرب من المضيق قبالة الساحل الإيراني. وقالت: "على جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة التزام الحذر والإبلاغ عن أي حوادث". وأفادت درياد غلوبال، شركة الاستخبارات البحرية الخاصة التي أصدرت التحذيرات الأولى عن الحوادث المشبوهة أن السفينة "ترفع علم هونغ كونغ"، دون مزيد من التفاصيل. وقالت إن جميع أفراد الطاقم الـ 22 الذين كانوا على متن الطائرة صينيون.

