شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: 762 وفاة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 ارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات "كوفيد-19" في فرنسا إلى 15792 حالة منذ مطلع مارس (آذار)، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها الثلاثاء مدير عام الصحة الفرنسي. وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون، أن هذا الرقم يمثّل زيادة قدرها 762 وفاة عن حصيلة الإثنين، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.





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