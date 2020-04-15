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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 14 وفاة جديدة و160 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتأكيد 160 إصابة جديدة. ونقل بيان لوزارة الصحة عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قوله "تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 14 حالة". وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.
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