شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس تستدعى السفير الصيني بعد تعليقات حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 استدعى وزير الخارجية الفرنسي السفير الصيني اليوم الثلاثاء، بعد أن نشرت السفارة مقالاً ثانياً على موقعها الإلكتروني ينتقد أسلوب التعامل الغربي مع أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال الوزير جان إيف لو دريان في بيان أصدرته وزارته، إن "آراء معينة أعرب عنها ممثلو السفارة الصينية في فرنسا بشكل علني لا تتماشى مع مستوى العلاقة الثنائية بين بلدينا". وتأتى أحدث التعليقات على موقع السفارة على الإنترنت، والتي تشير في جزء منها إلى أن الدول الغربية تركت المتقاعدين ليموتوا فى دور المسنين، بعد أن طلبت فرنسا من الصين ملايين الكمامات للحد من النقص الذي تعانيه البلاد.





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