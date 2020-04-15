شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 107 وفيات جديدة بكورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4062 حالة في الساعات الـ24 الماضية وإن 107 أشخاص توفوا بالمرض لترتفع حصيلة المتوفين إلى 1403. وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض في تركيا بلغ 65111 حالة. وقال الوزير، إن 4799 شخصاً تعافوا إلى الآن مشيراً إلى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 33070 فحصاً.





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