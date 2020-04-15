مالاوي تقرر الإغلاق 3 أسابيع للحد من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلنت مالاوي، الثلاثاء، إغلاقا يستمر 3 أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتنضم بذلك إلى دول جنوب أفريقيا التي قررت الإغلاق للسيطرة على الوباء.



وقال الرئيس بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، إن الإغلاق يبدأ اعتبارا من 18 أبريل/نيسان الجاري حتى التاسع من مايو/أيار المقبل.

وأضاف موثاريكا في كلمته: "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من كوفيد".

من جانبه، قال وزير الصحة إن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.

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وفي الخامس من الشهر الجاري، قال موثاريكا، السبت، إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض راتبهم بنسبة 10% وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحينها، أعلن موثاريكا سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة‭‭ ‬‬مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

ومن قبل، أعلن معظم دول الجنوب الأفريقي، ومن بينها جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تطبيق إغلاق كامل أو جزئي.

ومددت ناميبيا الثلاثاء أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصف الأسبوع.

وباستثناء جنوب أفريقيا التي رصدت 2415 حالة إصابة حتى الآن، لم تسجل دول الجنوب الأفريقي إصابات بعدد كبير حتى الآن.