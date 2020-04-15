طنجة تكتسي البياض بعد تساقط “التبروري”-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اكتست طنجة، قبل قليل، البياض بعد تساقط “التبروري” بكثافة في مختلف المناطق في المدينة.
ولفت الحدث ساكنة المدينة، الذين تابعوا التساقطات المطرية القوية، فضلا عن كرات “التبروري” من نوافذ وأسطح منازلهم، إذ قام بعضهم بتوثيق هذه اللحظات عبر الهواتف المحمولة، بأخذ صور أو تسجيل فيديوهات.
وامتلأ موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بصور أحياء وشوارع مدينة طنجة، ناهيك عن السيارات التي اكتست لون البياض.
ولاتزال التساقطات المطرية مستمرة، إلى حدود اللحظة.
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