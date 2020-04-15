شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع «كورونا».. «جوتيريش» يحذر من «وباء خطير» والان نبدء بالتفاصيل
وفي رسالة فيديو، حث جوتيريش شركات وسائل التواصل الاجتماعي على "بذل المزيد من الجهد للقضاء على الكراهية والتأكيدات الضارة حول "كوفيد19-"، في إشارة إلى المرض الناجم عن الفيروس.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "نظريات المؤامرة الضارة تصيب الإنترنت، والكراهية تنتشر بسرعة وتوصم وتشوه الأشخاص والجماعات".
وأضاف أن "هذا هو وقت العلم والتضامن" ، داعيا الأشخاص إلى "رفض الأكاذيب والهراء الموجود" والثقة في العلم والمؤسسات وبعضهم البعض.
كما أعلن "جوتيريش" عن مبادرة اتصالات جديدة للأمم المتحدة "لإغراق الإنترنت بالحقائق والعلم مع مواجهة آفة التضليل المتزايدة، التى وصفها بأنها سم يعرض المزيد من الأرواح للخطر.
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