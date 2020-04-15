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إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أعياد المسيحيين في مصر

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أسفرت عملية مداهمة الوكر الإرهابي التي قامت بها قوات الأمن المصري، أمس، بمنطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة، عن مصرع 7 عناصر إرهابية، وضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر استخدموها لتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت الداخلية المصرية في بيان أمس، إن قطاع الأمن الوطني المصري رصد وجود خلية إرهابية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر بالتزامن مع أعياد المسيحيين، موضحا أن التعامل مع عناصر تلك الخلية أسفر عن مصرع أفرادها، والعثور بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

وأشار البيان إلى أن تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني المصري وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، موضحا أنه في ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التي كانت العناصر الإرهابية تعتزم استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابي.

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