شكرا لقرائتكم خبر عن سكان ووهان تحت المراقبة رغم تخفيف إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة فيروس كورونا إلى باقي أنحاء العالم، تفحص السكان على نحو منتظم، على الرغم من تخفيف إجراءاتها المشددة للعزل العام، والتي استمرت شهرين.

وتتوخى السلطات الحذر من عودة حالات الإصابة بالمرض للظهور مجددًا حتى مع تطلعها إلى إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.

وتسود مخاوف من عودة المصابين بالعدوى من الخارج وكذلك من قدرة الصين على تحديد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أمس الإثنين نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ أن السلطات ستكثف إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد للمغادرين من مدينة ووهان.

وأضاف التقرير إن الحكومة ستوسع من نطاق تغطية الاختبارات خاصة لمن يغادرون ووهان وسيعملون في التدريس أو القطاعات الطبية والخدمات العامة.

ووهان هي المدينة الصينية التي ظهر فيها المرض للمرة الأولى وكانت بؤرة التفشي في البلاد وأنهت إجراءات عزل عامة صارمة دامت لشهرين.

وقالت فينغ جينغ، التي ترأس مجموعة من العاملين الذين يعتنون بسكان حي في ووهان، خلال جولة للصحفيين نظمتها الحكومة، الجمعة: إنهم سيواصلون القيام بفحوص واسعة النطاق على المواطنين.

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وتابعت: نقوم بفحوص صحية شاملة كل يوم، ونحتفظ بسجلات تفصيلية عن حالة المواطنين الصحية، وأضافت: إنه لا يوجد أي احتمال لوجود حالات بدون أعراض في منطقتها.

وذكرت: حيّنا حاليًا خال من الوباء، ومضى 45 يومًا حتى الآن وبالتالي ليس لدينا هذا الوضع.

وسجّلت الصين انخفاضًا في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إحصائية الجمعة بعدما تعهّد القادة بتسريع التعافي الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الطلب المحلي والسماح بعودة المزيد من المواطنين إلى العمل.

وسجلت البلاد 42 حالة جديدة، الخميس، انخفاضًا من 63 في اليوم السابق، وكان من بين العدد الإجمالي اليومي 38 شخصًا وافدًا من الخارج انخفاضًا من 61 الأربعاء.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا والتابع للحكومة المركزية ويرأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ: إن الحكومة ستكثف الجهود لإنعاش الاقتصاد وستتخذ في الوقت نفسه إجراءات تستهدف منع المصابين بالعدوى من عبور الحدود.

وتابع فريق العمل: إن الصين بحاجة الآن إلى «خلق ظروف مواتية» لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته رغم أنه حذر من استمرار خطر عودة حالات الإصابة.

ومع تعهّد الحكومة بتوفير الموارد للتعامل مع المناطق الأكثر خطرًا، انصرف الكثير من الانتباه إلى إقليم هيلونغجيانغ، الذي سجّل 28 حالة إصابة جديدة وافدة من روسيا عبر الحدود، الخميس. وسجل الإقليم حتى الآن 154 حالة إصابة بالعدوى وافدة من الخارج.