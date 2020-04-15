شكرا لقرائتكم خبر عن فورين بوليسي: وضع مأساوي للعمال الأجانب في قطر والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، عن أوضاع مأساوية يعيشها أكثر من مليوني عامل أجنبي في قطر، مشيرا إلى أن أصحاب العمل لا يسمحون لأحد بالخروج لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية، فيما لا تمد الشركات هؤلاء العمال بالطعام، ولا توجد أي حقوق لطلب المساعدة والدعم.

وتتمتع قطر بتاريخ طويل من استغلال وسوء معاملة العمال الأجانب، والذي تمت إدانته دوليًا على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

أعداد كبيرة

وقالت إليزابيث فرانتز، مديرة قسم مبادرة الهجرة الدولية لمؤسسات المجتمع المفتوح، إن العمال الأجانب يعرضون صحتهم وصحة الآخرين للخطر، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم ترحيل العمال الأجانب الذين يبلغون عن إصابتهم بأعراض كورونا أو تظهر نتائج إيجابية لاختباراتهم، ويجب أن يطمئن هؤلاء العمال إلى أنهم لن يفقدوا وظائفهم إذا كانوا مرضى.

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ومع تفشي فيروس كورونا في قطر، لا تتوافر بيانات دقيقة حول الرقم الحقيقي لأعداد المصابين بين العمال الأجانب، إذ لا تقدم حكومة الدوحة أي أرقام عن نسبة المصابين من العمال الأجانب، ويخشى بعض العمال الأجانب من التقدم للإبلاغ عن إصابتهم بأعراض ذات صلة بفيروس كورونا، أو الخضوع للفحص الطبي خوفا من أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم، وبالتالي يضطر بعضهم للاستمرار في العمل رغم إصابته بالمرض.

أوضاع مزرية

ويكشف العمال الأجانب عن أوضاع مزرية على أرض الواقع، حيث قال ناريندرا، عامل نيبالي في الدوحة، عبر التطبيق المشفر Signal في اتصال صوتي يمكن سماع أصوات آلات ثقيلة تعمل في خلفيته، وطالب العامل النيبالي بعدم ذكر اسمه الحقيقي خوفًا من أن يتم البطش به، لأنه ما شهد به يكشف الأكاذيب التي ترددها الحكومة القطرية. كما قام العامل النيبالي باستخدام تطبيق Signal لأنه مشفر حيث يخشى بشدة من عمليات التجسس والتنصت في قطر.

وشرح ناريندرا، خلال اتصال بمراسل «فورين بوليسي» أن الوضع خطير في المناطق المحظورة داخل المنطقة الصناعية بقطر، موضحا أنه كان يتحدث بشكل متكرر مع العمال الموجودين في مناطق الحظر، وأن أصحاب العمل لا يسمحون لأحد بالخروج لشراء الطعام، فيما لا تقوم شركات بإمدادهم بالطعام، ولا توجد أي حقوق لطلب المساعدة والدعم.