شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الأمريكية تخنق «حزب الله» وتطال مموليه والان نبدء بالتفاصيل
لقد بات انعكاس هذه العقوبات على بيئة «حزب الله» الشعبية واضحًا جدًا، حتى أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله اعترف بذلك، حينما طالب من الميسورين في الحزب تقديم الدعم المالي لإنعاش خزينة الحزب المالية، كما أنه طالب أولياء الطلاب في المدارس بتقديم التبرعات، بل أجبرهم على ذلك معتبرًا إياه «جهادًا ماليًا».
ولجأ «حزب الله» إلى منافذ مالية أخرى لتعويم نفسه، كاستخدام وزارة الصحة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الوزارة، كالمستشفيات والدواء، أي علاج عناصر وكوادر «حزب الله» على نفقة الدولة اللبنانية، وأخيرًا فضيحة «الدواء الإيراني» فوكيله هو أحد التابعين إلى الحزب، كما حقق فوائد عديدة من الوزارات الأخرى التي كانت تحت سيطرته، ناهيك عن تجارة وتهريب السلاح والكبتاغون وتبييض الأموال التي يتواصل نشاطاته فيها ما قبل العقوبات الأمريكية وما بعدها، لهذا لم تنثني العديد من الدول العربية والغربية عن تصنيفه منظمة إجرامية، بسبب أعماله هذه التي تعتبر جريمة منظمة، وبحسب مصادر مطلعة لـ ”الخليج 365”.
لم ينحصر انعكاس العقوبات الأمريكية على الحزب فقط، بل إن جزءًا كبيرًا من الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان يعود إلى تلك العقوبات، وذلك بسبب تقلص الإيداعات في المصارف، وذلك لعدم تمكّن الممولين التابعين إلى الحزب من إيداع أموالهم في المصارف بعد إدراجهم على لائحة العقوبات الأمريكية، فأصبحوا عاجزين عن تحويل الأموال من الخارج أو إيداعها في المصارف اللبنانية، وهذا أثر على الدورة الاقتصادية بشكل واسع على البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر العقوبات الأمريكية تخنق «حزب الله» وتطال مموليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.