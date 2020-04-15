شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ملتزمون بوقف النار رغم انتهاكات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات ميليشيات الحوثي، مؤكدا تطبيقه أقصى درجات ضبط النفس، مع احتفاظه بحق الرد والدفاع عن النفس.

وارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أكثر من 123 اعتداء، في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

95 حالة

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن هناك 95 انتهاكا للحوثيين لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن خروقات الحوثيين شملت أعمالا عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

يذكر أن التحالف، أعلن الأحد، أن إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ 48 ساعة الماضية، بلغت 241 اختراقا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

اعتداءات مستمرة

إلى ذلك نقل موقع (سبتمبر نت) أن الاعتداءات الحوثية على مواقع الجيش اليمني، تنوعت بين إطلاق صواريخ باتجاه الأعيان المدنية ومعسكرات الجيش والمواقع في الجبهات، وبين تعزيزات وتحركات لعناصرها للجبهات، بالإضافة إلى استهدافها بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش.

وأيضا واصلت ميليشيات الحوثي الدفع بتعزيزات وحشود جديدة لجبهات صرواح وهيلان والجوف، والضالع وتعز، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا باليستيا في سماء مأرب، إضافة لسقوط آخر بالقرب من مواقع الجيش.

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وفي محافظة لحج كثفت ميليشيات الحوثي اعتداءاتها على مواقع الجيش، حيث قصفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مواقع الجيش في جبهات كرش وجبهة حبيل حنش بالمسيمير وجبهة ثرة، كما تقوم الميليشيات باستحداثات ومواقع جديدة في جبهة حبيل حنش بالمسيمير.

انتهاكات بالضالع

ولم تسلم محافظة الضالع من اعتداءات ميليشيات الحوثي حيث تعرضت مواقع الجيش في محافظة الضالع لاعتداءات بالهاونات والمدفعية وإطلاق النار بالأسلحة المختلفة، إضافة لمحاولة ميليشيات الحوثي الهجوم على مواقع عدة في المحافظة، وتعزيزات مستمرة لمواقعها في جبهة مريس.

جبل هان وجبهة عصيفرة ومواقع عدة في محافظة تعز تعرضت أيضا لاعتداءات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي حيث قصفت الميليشيات جبل هان بالهاونات وأسلحة متعددة، إضافة لمحاولة ميليشيات الحوثي التسلل لمواقع الجيش في جبهة الصياحي، وجبهة عصيفرة، مع إطلاق نار كثيف على المواقع ذاتها.

وفي محافظة حجة كثفت ميليشيات الحوثي من اعتداءاتها على مواقع الجيش في جبهات بني حسن وحرض ومثلث عاهم، وتنوعت الاعتداءات بين قصف مدفعي وإطلاق النار بواسطة الأسلحة المتوسطة، كما تم رصد تحركات لتعزيزات الميليشيا.

كما قصفت ميليشيا الحوثي مواقع للجيش، في مناطق في الجدافر والاقشع، ومعسكر طيبة الاسم والظهرة، ومواقع غرب المهاشمة واليتمة، بمحافظة الجوف، إضافة إلى إرسالها لطائرات مسيرة.

قصف بالهاون

وفي جبهة نهم تعرضت مواقع الجيش لاعتداءات متكررة حيث قصفت الميليشيا الحوثية مواقع للجيش في الجبهة بقذائف الهاون، وصاروخي كاتيوشا، إضافة إلى محاولاتها التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، أفشلها أبطال الجيش.

وفي محافظة البيضاء تعرضت مواقع الجيش لاعتداءات ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شرق البيضاء حيث قصفت بعدة قذائف مواقع الجيش في الجبهة، مع قصف مماثل لمواقع الجيش في جبهة فضحة بالملاجم.